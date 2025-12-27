आज 27 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे, वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होगी

वृश्चिक - शैक्षिक विषयों में रुचि बनी रहेगी. मित्रों के साथ आपसी विश्वास से आगे बढेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. योजनाओं को बेहतर दिशा देंगे. संबंधों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. तेजी लाने का प्रयास रहेगा. विपक्षियों पर दबाव बनाएंगे. भावनात्मक सहजता का परिचय देंगे. पेशेवरों की सक्रियता बढ़ी रहेगी. मित्र संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आर्थिक संतुलन बल पाएगा. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. प्रशिक्षण पर जोर बना रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. सब पर प्रभाव बनाए रखेंगे. उपलब्धियों पर फोकस बना रहेगा. साख सम्मान को बल देंगे. साहस पराक्रम बढ़त पाएगा.

धन संपत्ति- वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होगी. व्यापार व्यवसाय में सहजता उत्साहित करेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. सहकार बनाए रखेंगे. हमउम्र लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे. करीबियों से सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम संबंधों का बल मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. संबंध मधुर रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वाध्याय बढ़ाएंगे. अनुशासन पर जोर होगा. व्यक्तित्व विकास बल पाएगा. कार्यशैली बेहतर होगी. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 3, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : भगवान शंकर के अंशावतार संकटमोचक हनुमानजी की पूजा करें. न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. स्पष्टता रखें.

---- समाप्त ----