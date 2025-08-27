scorecardresearch
 

आज 27 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 27 August 2025, Scorpio Horoscope Today: करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ेगा. उत्साह व अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.

वृश्चिक  - आर्थिक लाभ और संवार की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ रहेगा. करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ेगा. उत्साह व अनुशासन से कार्य करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे. आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे. कार्यों को गति दे पाएंगे. पेशेवर विषयों में उत्साह एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर जन अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. विविध उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी. व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

धन संपत्ति-  आर्थिक योजनाओं को बेहतर ढंग से गति देंगे. कार्य व्यवसाय में उन्नति पर फोकस होगा. प्रबंधन बेहतर रहेगा. बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. वित्तीय हित साधने में सफल होंगे. हिम्मत से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह बल पाएंगे. भावनात्मक संबंधों को बल मिलेगा. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. स्वजनों संग समय बिताएंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संतुलन बनाए रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी.

शुभ अंक : 5 8 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : विद्या बुद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना स्थापना करें. मोदकों का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

