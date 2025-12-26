आज 26 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे, स्वार्थ में न आएं

वृश्चिक - पेशेवरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. अधिकारी प्रबंधन में सहयोग देंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. गरिमा गोपनीयता को बढ़ाएंगे. उचित जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी चर्चा में संकोच दूर होगा. करीबियों के साथ प्रभावपूर्ण व्यवहार रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. जल्दबाजी व अहंकार से बचें. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएं. घर परिवार में रुचि बनी रहेगी. स्वार्थ की भावना से बचें. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों से भेंट होगी. सबसे तालमेल बेहतर रहेगा. जिम्मेदारों से बहस विवाद मे न पड़ें. करियर व्यापार अपेक्षित रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ में न आएं.

धन संपत्ति-- उपयोगी वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं. वित्तीय लाभ पर फोकस रखेंगे. आर्थिक विषयों में लोभ प्रलोभन में नहीं आएं. भवन व वाहन के मामले गति देंगे. सुविधाओं को बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंध प्रभावित रहेंगे. भावुकता व आवेश में आने से बचें. व्यक्ति विशेष के सहज आकर्षण अनुभव करेंगे. करीबियों का साथ रहेगा. चर्चा में उतावली न दिखाएं. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. भेंटवार्ता अनुकूल रहेगी. सामंजस्य से काम लेंगे. रिश्तों में सजगता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही न दिखाएं. करीबियों पर ध्यान दें. निजी कार्योंं में रुचि रखें. घर में साज संवार रहेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. खानपान में सुधार लाएं.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. त्याग भाव रखें.

