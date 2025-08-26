scorecardresearch
 

आज 26 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: कारोबार पर फोकस रखेंगे, कार्यक्षेत्र में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 August 2025, Scorpio Horoscope Today: कारोबार पर फोकस रखेंगे. कार्यक्षेत्र में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर प्रभाव बढे़गा. उद्योग में सुधार बना रहेगा. विभिन्न मामले हितकर बने रहेंगे.

वृश्चिक  - करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत अपेक्षा से बेहतर बना रहेगा. लाभ व्यापार बढ़ाने में आगे होंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. कार्यों को पूरा करने का प्रयास रखेंगे. चर्चा संवाद में संकोच दूर होगा. कारोबार में सक्रियता से काम लेंगे. मित्र संबंध सुधार पाएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. पेशेवरता बढ़त बनी रहेगी. रुटीन संवरेगा. अवरोध दूर होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में तेजी बनाए रहेंगे. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर उम्मीद से अच्छा रहेगा. नई शुरूआत की अच्छी संभावना है.

धन संपत्ति-  आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं. कारोबार पर फोकस रखेंगे. कार्यक्षेत्र में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर प्रभाव बढे़गा. उद्योग में सुधार बना रहेगा. विभिन्न मामले हितकर बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से मतभेद खत्म होंगे. व्यर्थ की आशंकाएं दूर होंगी. भावनात्मक प्रदर्शन में उत्साहित रहेंगे. स्वजनों व प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मित्र से भेंट के अवसर बढ़ेंगे. जरूरी बात कह पाएंगे. मन में उत्साह रहेगा. उचित अवसर पर बात रखेंगे. गरिमा बनाए रखेंगे. आकर्षण बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिस्पर्धा में पहल रखेंगे. साथ सहयोग पाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सबका ख्याल रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : चिली रेड

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.

