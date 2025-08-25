scorecardresearch
 

आज 25 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी, सभी का साथ सहयोग बना रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 25 August 2025, Scorpio Horoscope Today: आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे.

वृश्चिक  - करियर कारोबार के लक्ष्यों पर फोकस बनाए रहेंगे. आर्थिक लाभ पर जोर बढ़ेगा. पेशेवरों के लिए अपेक्षित अवसर बने रहेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. व्यवसाय में रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. विविध उपलब्धियां बनाए रखने की कोशिश होगी. नियमित लाभ संवार पर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय - उन्नति के पथ पर निरंतरता बनी रहेगी. आर्थिक विकास की राह बेहतर होगी. कारोबारी भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे. वाणिज्यिक हितों को पक्ष बनाए रखेंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा.

धन संपत्ति- कामकाजी प्रबंधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. कारोबारी मामलों में उम्मीद से बेहतर रहेंगे. लंबित कार्यां में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ सहयोग बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में सुख सौख्य बना रहेगा. अपनों की खुशियों को बढ़ाएंगे. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता सहजता रहेगी. प्रेम संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य साधेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे.

शुभ अंक : 2 6 7 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें. शिव पंक्षाचरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें. ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तेजी रखें.
 

