आज 24 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले नौकरी में दिखाएंगे सक्रियता, निजी मामलों में संवार रहेगी

वृश्चिक - संपर्क संवाद पर फोकस रहेगा. सामाजिक विषयों में पहल बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में रुचि लेंगे. कामकाजी प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. प्रेम स्नेह के प्रयास बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. पेशेवरों का समर्थन पाएंगे. तेजी से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- जिम्मेदारियों को सूझबूझ से बखूबी निभाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रहेगा. लाभ उम्मीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. विविध विषयों को पहल बनाए रहेंगे. साहस दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक का लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कार्यक्षेत्र में इच्छित सफलता पाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. निजी मामलों में संवार रहेगी. सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रियजन से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व एवं मनोबल संवार पाएंगे. आलस्य में न आएं. पराक्रम बना रहेगा. प्रबंधन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. प्रवचन सुनें.

