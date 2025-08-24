scorecardresearch
 

आज 24 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: मान सम्मान प्राप्त होगा, अधिकारी सहयोग करेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 August 2025, Scorpio Horoscope Today: अनुभव व कौशल का लाभ मिलेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियें से सामंजस्य बढ़ाएंगे. सरकारी कार्यां में गति आएगी.

वृश्चिक - करियर कारोबार में तेज गति बनी रहेगी. प्रबंधकीय पक्ष मजबूत होगा. आर्थिक अवसर बल पाएंगे. कारोबारी मामलों में उत्साह रखेंगे. साहसिक फैसले लेने में सहज रहेंगे. लेनदेन के अवसर बढ़ेंगे. रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. पेशेवर परिणाम पक्ष में बनेंगे. पैतृक विषयों में अनुकूलन बना रहेगा. अनुभव व कौशल का लाभ मिलेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. अधिकारियें से सामंजस्य बढ़ाएंगे. सरकारी कार्यां में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा और प्रबंधन पर फोकस बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रदर्शन प्रभावपूर्ण बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में दखल बढ़ेगा. चहुंओर उल्लेखनीय परिणाम पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. जवाबदेही बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- सभी का भरोसा और सहकार भाव बढ़ेगा. वित्तीय विषयों में सक्रियता आएगीं. लाभ के प्रयास संवरेंगे. धन संग्रह में बेहतर रहेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. मान सम्मान प्राप्त होगा. अधिकारी सहयोग करेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक स्तर अच्छा बना रहेगा. महत्वपूर्ण संवाद में पहल दिखाएंगे. निजी चर्चाओं में उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध मधुर रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. हर्ष आनंद बढ़े़गा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. आगे आने का भाव बढ़ेगा. निरंतरता बनाए रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 6 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : भगवान दिवाकर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. स्पष्टता बनाए रखें.
 

