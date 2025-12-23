आज 23 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले समाज में पाएंगे मान-सम्मान, करियर में सक्रियता रखेंगे

वृश्चिक - सामाजिक प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यावसायिक लाभ एवं विस्तार पर फोकस बनाए रखेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. विभिन्न परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. वाणिज्यिक विषयों पर जोर बनाए रहेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. विविध मामले संवरेंगे. बड़ों का आदर बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. संपर्क संवाद के कार्य सधेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. बंधुत्वभाव बल पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी लक्ष्य साधने मे सहज होंगे. करियर में सक्रियता रखेंगे. उद्योग व्यवसाय में कार्यविस्तार का भाव रहेगा. सूझबूझ और साहस पराक्रम से परिणाम बेहतर होंगे. शैली प्रभावपूर्ण रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदारों संपर्क संचार बेहतर रहेगा. इच्छित परिणाम बनेंगे. सुनियोजित प्रयासों से आगे बढ़ेंगे.

प्रेम मैत्री- जरूरी बात कहने में सहज रहेंगे. अपनों की खुशी का ध्यान रखेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा. सबसे मधुर व्यवहार रखेंगे. बंधुजन भरोसेमंद रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. संबंधियां से तालमेल बढ़ाएंगे. अपनों के संग वक्त बिताएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भेंट संवाद में उत्साह बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- संवेदनशीलता बल पाएगी. व्यक्तित्व में सुधार आएगा. सेहत अच्छी रहेगी. खानपान संवार पर रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : संकटमोचक महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पहल व तेजी बनाए रखें.

