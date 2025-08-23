आज 23 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले बजट पर फोकस बनाए रखें, इस रंग की वस्तुओं का करें दान

वृश्चिक - प्रबंधन के क्षेत्र में उम्दा स्थिति बनी रहेगी. बड़ों को साथ बनाए रखने पर जोर होगा. शासकीय कार्यों में सक्रियता लाएंगे. शासन प्रशासन के पक्ष को बेहतर बनाए रखेंगे. साथियों के प्रति सहकार का भाव बनाए रहेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच रहेगी. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन बना रहेगा. श्रेष्ठ एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. विभिन्न कार्यों को समर्थन मिलेगा. उद्योग व्यापार के मामले संवारेंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कामकाज संवारने पर जोर होगा. करियर व्यवसाय में तेजी रहेगीं. सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर बना रहेगा. भेंट संवाद में सक्रियता रहेगी.

धन संपत्ति- उचित रणनीति का लाभ मिलेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. विभिन्न मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धनधान्य के कार्य प्रभावी बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम चर्चाओं में पहल रखेंगे. करीबियों व परिजनों में तालमेल रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. घर परिवार में अतिथि घर आ सकते हैं. संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रिय से भेंट के अवसर बनेंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवारेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. शुभकर सूचनाएं प्राप्त होगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर करेंगे. उत्साह मनोबल व व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----