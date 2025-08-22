scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले मन की बात कह पाएंगे, ये है आपका लकी अंक

Aaj ka Vrishchik Rashifal 22 August 2025, Scorpio Horoscope Today: मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. निजी संबंध संवरेंगे. स्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

वृश्चिक  - भाग्योदय में सहयोगी समय है. धर्म आस्था को बढ़ावा मिलेगा. ईश्वर की कृपा से स्वयं को बेहतर स्थिति में अनुभव करेंगे. सभी कार्यों को आगे बढ़ाने की सोच होगी. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. कामकाज में संतुलन बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. भाग्य 9ृद्धि के संकेत बने हुए हैं. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. निजी संबंध संवरेंगे. स्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- सकारात्मक नजरिए से लक्ष्यों को पाएंगे. विपक्षियों के संख्याबल में कमी आएंगी. पेशेवर कार्यों में प्रभावशाली रहेंगे. कारोबारी विस्तार पर बल बना रहेगा. करियर व्यापार में संपर्क संवाद बेहतर रहेगा.

धन संपत्ति- पेशेवर स्पर्धा पर ध्यान देंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ ओर प्रभाव बढ़ाएंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामले आकर्षक बने रहेंगे. रिश्ते संवरेंगे. घर में हर्ष आनंद के क्षण बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. करीबियों को समय देंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. मित्रता घनिष्ठ होगी. सभी का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निर्णय क्षमता बढ़ेगी. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. उत्सव सा वातावरण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा. अनुकूलता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. धर्मस्थल जाएं.
 

