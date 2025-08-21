आज 21 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: लंबी दूरी की यात्रा संभव है, सहकर्मियों के साथ समर्थन पाएंगे

वृश्चिक - भाग्य से लाभ का स्तर ऊंचा होगा.प्रतिभा और प्रभाव दोनों के बल पर उचित जगह पाएंगे.इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा.शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में तेजी रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. स्थितियां बेहतर होंगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर रहेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सहकर्मियों के साथ समर्थन पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार तेजी से काम लेंगे.पेशेवरों से संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. लिखापढ़ी में पक्के बने रहंगे.उधार के लेनदेन से बचेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

धन संपत्ति- सभी मामले अपेक्षित बने रहेंगे लाभ में तेजी से वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. आय के विभिन्न स्त्रोत खुलेंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम में आनंदमय स्थिति रहेगी.निजी संबंधों में सुखद वातावरण बना रहेगा.उमंग उत्साह से राह बनाएंगे.शुभ संदेश प्राप्त होंगे.सभी प्रसन्न रहेंगे.रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री संबंध मजबूत रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- परिणाम बेहतर बनाए रखेंगे. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे.सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 और 9

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : भक्तवत्सल श्रीहरि विष्णु और महामाया महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें.पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें.व्रत बनाए रखें.



---- समाप्त ----