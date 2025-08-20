आज 20 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले परिजनों का समर्थन पाएंगे, संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे

वृश्चिक - आवश्यक कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. लेनदेन में धैर्य से काम लें. प्रयासों में सूझबूझ और सजगता बनाए रखें. परिजनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रहें. भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे. परिवार में सुंख सौख्य रहेगा. परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे. अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था पर जोर रखें. सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार में स्पष्टता बनाए रखें. पेशेवर मामलों की प्राथमिकता सूची बनाएं. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. शोध संबंधी विषयों से जुड़ सकते हैं.

धन संपत्ति- लेनदेन के मामलों में ढिलाई न बरतें. आर्थिक अनुशासन पर ध्यान दें. संग्रह संरक्षण में सहज रहेंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. लापरवाही नहीं दिखाएं. सावधान रहें. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में दबाव बना रह सकता है. अपनों से असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. अपनों से व्यवहार में विनम्रता बनाए रहंे. संबंधों में सरलता बनाए रखें. चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं. भावनात्मक विषयों में पहल से बचें. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. संवाद में सूझबूझ रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- नैतिकता व निजता बनाए रखें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्यगत मामलों में सजगता रखेंगे. खानपान पर ध्यान दें.

शुभ अंक: 1 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. सावधानी बढ़ाएं.

