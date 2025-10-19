आज 19 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: सभी का सहयोग मिलेगा, आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे

वृश्चिक - आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी. कामकाजी मामलों को गति देंगे. लेनदेन तेजी से पूरा करेंगे. प्रतिभा से सभी प्रभावित रहेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि उत्साहित रखेगी. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ाएंगे. नवीन अनुबंधों में सहजता रखेंगे. विभिन्न विषयों में गति आएगी. मित्र मददगार बने रहेंगे. प्रबंधन में प्रभाव बढ़ाएंगे. अनुबंधो ंमें स्पष्टता बनाए रखेंगे. समय की चाल पक्ष में बनी हुई है. अपनों का भरोसा जीतेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को आकर्षक ऑफर मिलेंगे. करियर व्यवसाय सकारात्मक रहेगा. पेशेवर लगन से कार्य करते रहेंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्योंं में तेजी बनी रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण मामले गति पाएंगे. वित्तीय विषय सकारात्मक रहेंगे. व्यवस्था का लाभ रिष्एंगे. वार्ताएं सफल होंगी. सभी का सहयोग मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. करीबियों के साथ सुखद समय बिताएंगे. आसपास का वातावरण उत्साहित रखेगा. भावनात्मक प्रयासों में संतुलन बढ़ेगा. अपनों के हितों को साधेंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. भेंटवार्ताओं में सक्रियता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में संवार बना रहेगा. चर्चा में स्पष्ट रहेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा. संस्कार व उपलब्धि बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : सौरमंडल के स्वामी भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. सूखे फल मेवे व मिश्री बांटें. कामकाज पर जोर रखें. दें. खेलभावना बढ़ाएं.



---- समाप्त ----