आज 18 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: सबको साथ लेकर चलेंगे, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी

वृश्चिक - आर्थिक क्षेत्र में निरंतर उछाल बना रहेगा. दोपहर बाद स्थिति अधिक शुभकर रहेगी. घर परिवार के मामलो में उपलब्धियां बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. साझा संवाद बढ़ाना पसंद करेंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा कर लेने का प्रयास रखेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी.
नौकरी व्यवसाय- उद्योग संबंधी प्रबंद्यकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी मामले संवार पर रहेंगे. अनुबंधों में स्पष्टता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. आपसी बातचीत से जुड़े जन बेहतर करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे.
धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. चर्चा में विषक ाता बनाए रखेंगे. उचित एवं आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. परिणाम बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.
प्रेम मैत्री- संबंधों में मजबूती आएगी. निजी संबंध संवारेंगे. दाम्पत्य में मिठास बनाए रखेंगे. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. वातावरण में सरलता बनी रहेगी. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं.
स्वास्थ्य मनोबल- सुखद वातावरण में सौम्यता रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.
शुभ अंक : 2 6 और 9
शुभ रंग : चिली रेड
आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन पर अमल रखें.