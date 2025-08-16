scorecardresearch
 

आज 16 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: जन्माष्टमी पर वृश्चिक राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 16 August 2025, Scorpio Horoscope Today: करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे.

वृश्चिक  - घर परिवार में सुखद स्थिति निर्मित होगी. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. साझीदारी बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा. उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. कार्यों में पहल बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- साझा कार्यों में गति लाएंगे. पेशेवर उत्साह से आगे बढ़ेंगे. करियर में संतुलन बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बनाए रखेंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. सक्रियता व रुटीन रखेंगे.

धन संपत्ति- नेतृत्व बेहतर बनाए रखेंगे. टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. धनधान्य के मामले पक्ष में रहेंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. भूमि भवन के मामले सकारात्मक रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में भरोसा बना रहेगा. भावनात्मक मामले प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक से काम लेंगे. प्रभाव से बात रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहेंगी.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय :  शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुएं दान दें. जिम्मेदारी स्वीकार करें.

