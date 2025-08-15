scorecardresearch
 

आज 15 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें, लापरवाही से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 August 2025, Scorpio Horoscope Today: पेशेवर संबंधों के प्रति सावधान रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. संवाद में संकोच बना रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे.

वृश्चिक- कामकाजी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती हैं. सेवा संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. समय पर कार्य करने की आदत बनाए रखें. पेशेवर संबंधों के प्रति सावधान रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. संवाद में संकोच बना रहेगा. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही न करें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में दबाव अनुभव कर सकते हैं. कार्यक्षमता से अधिक भार न उठाएं. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत और लगन से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे. नौकरी में प्रभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- नियम अनुशासन पर बल देंगे. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. व्यावसायिक लाभ एवं तथ्यों पर जोर रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सतर्कता से आगे बढ़ने की कोशिश करें. भेंटवार्ता में नियंत्रण रखें. मन की बात कहने में धैर्य व विनम्रता रखें. भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्तों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. संबंधों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान बनाए रखेंगे. अन्य की भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. दिखावे न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक: 5 6 और 9

शुभ रंग: लाल गुड़हल

आज का उपाय: दैत्यनाशिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

