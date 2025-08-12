scorecardresearch
 

आज 12 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले कार्ययोजनाओं को समय पर पूरा करेंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 August 2025, Scorpio Horoscope Today: आर्थिक उन्नति में गति लाने वाला वक्त है. मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ व कार्यक्षमता बढ़त पर रहेगी. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे.

वृश्चिक- आर्थिक उन्नति में गति लाने वाला वक्त है. मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सूझबूझ व कार्यक्षमता बढ़त पर रहेगी. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधां में शुभता और सम्मान रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें. कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी. समय का प्रबंधन रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्या को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को समय पर पूरा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत संवरेगा. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर होगा. विभिन्न स्त्रोतों से आय बनेगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रेमभाव प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी. आशंकाएं दूर होंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन से काम ल्रेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. जरूरी चर्चा कर पाएंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 2 3 और 9

शुभ रंग: चिली रेड

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. अनुशासन रखें.

