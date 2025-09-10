scorecardresearch
 

Feedback

आज 10 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: सहकार व सजगता रखेंगे, लंबित कार्यां में गति आएगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 September 2025, Scorpio Horoscope Today: विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - मित्रों के साथ और मनोबल उच्च स्थिति कामकाज ऊंचा बनाए रहेगा. कार्य व्यापार में बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्मार्ट वर्किंग से कामकाजी मामले संवरेंगे. तर्कशीलता एवं तथ्यात्मक व्यवहार रखेंगे. आवश्यक कार्य गति पाएं्रेगे. मित्रों के साथ मिलकर प्रयास बढ़ाएंगे. विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे. विविध मामलों में सबको साथ लेकर चलेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सक्रियता व साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लेनदेन में सहजता से चलेंगे. पेशेवर विषयों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहकार व सजगता रखेंगे. लंबित कार्यां में गति आएगी.


धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में उछाल आएगा. कामकाज में तेजी रहेगी. व्यावसायिक भेट व संवाद की रूपरेखा बनेगी. अनुबंधों में नियमों का पालन करेंगे. बचत व आय के मामले संतुलित रहेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

किसी काम को लेकर तनाव रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा 
निजी गतिविधियों पर फोकस रखेंगे, भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे 
धनधान्य में इजाफा होगा, महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे 
वृश्चिक: कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी 
चंद्र ग्रहण पर आज वृश्चिक राशि वाले सफलता से उत्साहित रहेंगे, सहकर्मी सहायक होंगे 

प्रेम मैत्री- घर परिवार के प्रयास सफल होंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे. प्रेम और स्नेह मन की बात में धैर्य दिखाएंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मूल्यवान भेंट दे सकते हैं. रिश्तों में घनिष्ठता बढ़ेगी. संबंधों में ऊर्जाभरेंगे. करीबी एवं मित्र प्रसन्न होंगे. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्यता बढ़ाएंगे. संबंध सकारात्मक रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सहनशीलता बनाए रखेंगे. दिखावे में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : पितृजन का तर्पण करें. श्रद्धा एवं आस्था से अर्घ्य अर्पण करें. ब्राह्मणों एवं योग्यजनों को भोजन कराएं. हरी वस्तुओं का दान करें. संवेदनशील बनें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement