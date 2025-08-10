आज 10 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: निजी क्षेत्र में उत्साही रहेंगे, कार्य के प्रति समर्पित रहें

वृश्चिक - घर के लोगों के साथ वक्त बिताना भाएगा. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. अपनों के सुख के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. घर में रुटीन बनाए रखेंगे. अतिथि से सहजता बनाए रखेंगे. रक्त संबंधियों के साथ खुशियां साझा करेंगे. आवश्यक कार्यां पर फोकस बढ़ाएंगे. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. स्वार्थ से बचें. बड़प्पन से काम लें. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखें. हर्ष आनंद रहेगा. अतिथि का आना प्रसन्नता बढ़ाएगा. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र का वातावरण अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. पराक्रम से इच्छित जगह बनाए रखेंगे. निजी क्षेत्र में उत्साही रहेंगे. कार्य के प्रति समर्पित रहें. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विविध प्रयासों में प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. योजनाएं साझा करने से बचेंगे. वित्तीय मामलां में सहकार बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक गतिविधियों को बल मिलेगा. परिवार में मदद की भावना रखें. परिजनों की बात को अनदेखा न करें. सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को भलिभांति समझेंगे. आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रहेगी. संबंध बेहतर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार न दिखाएं. भावुकता से बचें. बड़ों की सुनें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. नियमित रक्त जांच बनाए रखें. निरंतरता बढ़ाएं.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. उत्साह रखें.



---- समाप्त ----