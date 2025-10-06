आज 6 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले नीति नियमों का पालन करेंगे, तथ्यों पर जोर देंगे

वृश्चिक - मित्रों के साथ सुखद समय बिताएंगे. प्राथमिक शिक्षा पर फोकस रहेगा. अध्ययन अध्यापन में आगे रहेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से शुभ समाचार पाएंगे. मित्रवर्ग अच्छा करेगा. जीत पर जोर रखेंगे. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में गति आएगी. भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण विषयों में रुचि बढ़ेगी. लाभ के अवसर बने रहेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से सबको प्रभावित होंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय बिताएंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में सक्रियता व पहल बनाए रखेंगे. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. बैंकिंग कार्यों में सकारात्मकता रहेगी. पेशेवर विषयों में शीघ्रता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण विषयों में गति आएगी. लाभ संवरेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे. घर में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. दोस्ती में आपसी विश्वास में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते सुखकर रहेंगे. व्यवहार बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद में बेहतर बने रहेंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे. विश्वास से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 6 7 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. भेंट बढ़ाएं.

