आज 5 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले कार्यों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे, भव्य आयोजन में शामिल होंगे

वृश्चिक - सामाजिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी. पेशेवर शिक्षा पर जोर देंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सभी को प्रभावित करेंगे. गतिविधियों से जुड़ेंगे. मित्रों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी. सबके साथ सहकार से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. जन सरोकारों से जुड़ाव रखेंगे. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. जिम्मेदारों से सलाह बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे. घर में अनुकूलन बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों में रुचि दिखाएंगे. समता सामंजस्य बढ़ाएंगे. उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यस्थल पर समय देंगे. कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. संकोच का भाव दूर होगा.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. लंबित विषयों पर फोकस बनाए रखेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. सत्ता के जिम्मेदारों के साथ भरोसा बढ़ेगा. भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे. लाभ विस्तार बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- सुखद वातावरण बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. मेहमानों का आना बना रहेगा. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सूझबूझ व सहकार से कार्य करेंगे. स्वास्थ अच्छा रहेगा. सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यक्तित्व बल पाएगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : मिर्च कलर

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सहकारिता बढ़ाएं.



---- समाप्त ----