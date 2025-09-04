आज 4 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: कारोबारी अनुकूलन बढ़ा रहेगा, व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा

वृश्चिक - वाणिज्यिक कार्यों में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. सामाजिक मामलों पर फोकस बनाए रहेंगे. संपर्क संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. सबके साथ समन्वय और जनहित की सोच रखेंगे. परिचय का लाभ मिलेगा. बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे. नए लोगों से सहज रहेंगे. विविध कार्यों में तेजी लाएंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. महत्वपूर्ण मामले सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर पाने का प्रयास रखें. शुभ सूचना मिल सकती है. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- अधिकारियों व अनुभवियों की बातों को अनदेखा न करें. आय अच्छी रहेगी. कामकाजी यात्रा संभव है. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. चर्चा भेंट बनाए रखें. तार्किक निर्णय लेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. धनधान्य बढ़त पर बना रहेगा. पेशेवरों का सहयोग रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. कारोबारी अनुकूलन बढ़ा रहेगा. व्यवसाय में विश्वास बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. संबंधो में सुधार होगा. परिवार में सबकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता रहेगी. प्रेम पक्ष को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यगति तेज रखें. चर्चा संवाद में रुचि लें. विनय विवेक से काम निकालेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आलस्य त्यागें.



