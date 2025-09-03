scorecardresearch
 

Feedback

आज 3 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले धनधान्य बढ़ाएंगे, कार्यों में इच्छित परिणाम बनेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 September 2025, Scorpio Horoscope Today: परंपरागत कार्यों में इच्छित परिणाम बनेंगे. घर में रौनक लगी रहेगी. अतिथियों का आगमन संभव होगा. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता से उत्साह बढ़ेगा. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - व्यक्तिगत विषयों में बेहतर परिणाम बनेंगे. मूल्यवान वस्तुओं की खरीदी व भेंटप्राप्ति संभव है. मित्रवर्ग प्रभावशाली रहेगा. परंपरागत कार्यों में इच्छित परिणाम बनेंगे. घर में रौनक लगी रहेगी. अतिथियों का आगमन संभव होगा. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता से उत्साह बढ़ेगा. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबको प्रसन्न रखेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक संबंध संवरेंगे. आर्थिक लाभ बना रहेगा. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. विभिन्न प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- आकर्षक प्रस्तावों से मनोबल बढ़ेगा. धनधान्य में बढ़त रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले सधेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तैयारी पर जोर देंगे, कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे 
वृश्चिक: लंबी दूरी की यात्रा से बचें, व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे 
वृश्चिक: परिवार में सुख बढ़ेगा, शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा 
वृश्चिक वाले धैर्य से निर्णय लेंगे, ये है आपका लकी अंक 
पेशेवर सहायक रहेंगे, अनुकूलन पर जोर देंगे 

प्रेम मैत्री- स्वजनों के साथ आनंद से जीवन बिताएंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. पारिवारिक संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सुखद सरप्राइज करेंगे.

स्वारथ्य मनोबल- कार्य व्यवस्था पर फोकस होगा. सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 9

शुभ रंग : गुड़ समान

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement