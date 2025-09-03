आज 3 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले धनधान्य बढ़ाएंगे, कार्यों में इच्छित परिणाम बनेंगे

वृश्चिक - व्यक्तिगत विषयों में बेहतर परिणाम बनेंगे. मूल्यवान वस्तुओं की खरीदी व भेंटप्राप्ति संभव है. मित्रवर्ग प्रभावशाली रहेगा. परंपरागत कार्यों में इच्छित परिणाम बनेंगे. घर में रौनक लगी रहेगी. अतिथियों का आगमन संभव होगा. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता से उत्साह बढ़ेगा. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. वाणी व्यवहार से सबको प्रसन्न रखेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे.
नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक संबंध संवरेंगे. आर्थिक लाभ बना रहेगा. पेशेवरों के साथ वक्त बिताएंगे. विभिन्न प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी. प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा.
धन संपत्ति- आकर्षक प्रस्तावों से मनोबल बढ़ेगा. धनधान्य में बढ़त रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामले सधेंगे.
प्रेम मैत्री- स्वजनों के साथ आनंद से जीवन बिताएंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. पारिवारिक संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सुखद सरप्राइज करेंगे.
स्वारथ्य मनोबल- कार्य व्यवस्था पर फोकस होगा. सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 3 5 9
शुभ रंग : गुड़ समान
आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार रखें.