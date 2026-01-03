scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं, चर्चा में सतर्कता रखें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 January 2026, Scorpio Horoscope Today: निरंतरता बढ़ाए रहें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं सामान्य रहेंगी. अपनों की बातों में गंभीरता बनाए रखें. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.लाभ पक्ष साधारण रहेगा

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - घर परिवार के लोगों का साथ सहयोग पाएंगे. व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देंगे. व्यक्तिगत कार्योंं में साझीदारों का सहयोग रहेगा. चर्चाओं में धैर्य दिखाएंगे. निजी मामलों में रुचि रखेंगे. सावधानी से लक्ष्य साधेंगे. अन्य की भूलों के प्रति क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधो में सजग रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- मामले लंबित रह सकते हैं. करीबियों का सहयोग रहेगा. निरंतरता बढ़ाए रहें. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. योजनाएं सामान्य रहेंगी. अपनों की बातों में गंभीरता बनाए रखें. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी प्रभावित रह सकती है. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह संरक्षण के प्रयासों पर जोर बढ़ाएं. जिम्मेदारों की सीख सलाह को अनदेखा न करें. बड़ों से भेंट में सतर्कता रखेंगे. लाभ पक्ष साधारण रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Scorpio daily health and career advice with lucky color
वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
वृश्चिक: हर काम सावधानी से करें, किसी काम में जिद ना दिखाएं
प्रबंधन पर ध्यान देंगे, बजट से चलेंगे
घर में हर्ष आनंद का माहौल रहेगा, धन लाभ होगा
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी, हर काम सोच समझ कर करें

प्रेम मैत्री- संबंधों में सहजता बढ़ाएंगे. सूझबूझ पर जोर बनाए रहें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत संपर्कां में सजग रहें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूती बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य पर बल बनाए रखें. संकेतों के प्रति सजग रहें. व्यवस्था व बड़प्पन बढ़ाएं. चर्चा में स्पष्ट रहें. मनोबल से काम लें.

Advertisement

शुभ अंक : 3 8 और 9
शुभ रंग : गेंहुंआ
आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement