आज 2 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: तैयारी पर जोर देंगे, कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे

वृश्चिक - कुल कुटुम्ब के मामले सुखद बने रहेंगे.. परिवार के जन मदद बढ़ाए रखेंगे. परिचित सहयोगी होंगे. जीवन स्तर संवार पाएगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संबंधों में सूझबूझ से काम लेंगे. सबकी सलाह पर ध्यान देंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. भ्रम बहकावे में न आएं. व्यवस्था पर जोर दें. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का समर्थन पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में आकर्षण बना रहेगा. पेशेवर मामलों को बढ़ावा देंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. तैयारी पर जोर देंगे. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. पेशेवर स्पष्टता बढ़़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक बचत व बैंकिग पर जोर रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है. परंपरागत कार्योंपर फोकस रहेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता रहेगी. नियम अनुशासन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन का साथ मिलेगा. अपनों में मान सम्मान रखेंगे. परंपरा एवं संस्कारां पर जोर रहेगा. जिम्मेदारी से बात को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते में संवार रहेगी. मित्रगण सहयोगी होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- संवाद वार्ता पर जोर देंगे. मिठास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 5 और 9

शुभ रंग : चिली लाल

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सबका सत्कार करें.



