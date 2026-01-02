आज 2 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: प्रबंधन पर ध्यान देंगे, बजट से चलेंगे

वृश्चिक - व्यक्तिगत विषयों में सहज रहें. अपनों से बात को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएं. अनदेखी न करें. अपनों से तालमेल संवारेंगे. सीख सलाह को महत्व देंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. अनजान पर भरोसा करने से बचें. अप्रत्याशित स्थिति रहेगी. आवश्यक कार्योंं में अनुशासन रखेंगे. रक्त संबंधियों का सहयोग पाएंगे. धैर्य से राहें बनेंगी. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें.

नौकरी व्यवसाय- करियर की स्थिति मिश्रित रहेगी. नीतिगत विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखेंगे. सफेदपोशजन धूर्त चालाकी दिखा सकते हैं. नए लोगों से सहज दूरी रखें.

धन संपत्ति-- आर्थिक सजगता बनाए रखेंगे. जल्दबाजी में समझौते नहीं करेंगे. आवश्यक कार्योंं की सूची बनाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बजट से चलेंगे. खोजपरक गतिविधियों पर जोर रखेंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लंबित रह सकते हैं. बड़ी सोच बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- अनुभव का लाभ उठाएं. भावनात्मक मामलो में अहंकार से बचें. जिद न करें. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. भावावेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. आवश्यक सूचना मिल सकती है. वार्तालाप में सतर्कता रखें. प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् रहेगी. साथी को सम्मान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता से आगे बढ़ें. शारीरिक गतिविधियां में सावधानी बरतें. स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दें. अतिश्रम न करें. मनोबल व सामंजस्य रखें.

शुभ अंक : 6 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. सहनशील बने रहें.

