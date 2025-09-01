आज 1 सितंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले धैर्य से निर्णय लेंगे, ये है आपका लकी अंक

वृश्चिक - रचनात्मक विषयों बढ़ावा देंगे. स्वजनों से करीबी व संवाद बनाए रखेंगे. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. खानपान का स्तर ऊंचा रहेगा. उन्नति और विस्तार के अवसर भुनाएंगे. साझेदारी का भाव बनाए रखेंगे. कार्य प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा. कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. नवकार्यों से जुड़ेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. अपनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय - करियर व्यापार में अपेक्षा से अच्छी स्थिति रहेगी. लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयासों में फोकस बना रहेगा. सीख सलाह बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों उत्साह दिखाएंगे. धैर्य से निर्णय लेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता लाएंगे. बचत व बैंकिंग पर जोर बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- स्वजनों के साथ वक्त बिताएंगे. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सहकार का भाव बना रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनाओं पर नियंत्रण रहेगा. स्वास्थ्य में तेज सुधार आएगा. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी रखेंगे. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : ब्राइट रेड

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सृजन बढ़ाएं.



---- समाप्त ----