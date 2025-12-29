scorecardresearch
 
आज 1 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: घर में हर्ष आनंद का माहौल रहेगा, धन लाभ होगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 January 2026, Scorpio Horoscope Today: वित्तीय मामले बल पाएंगे. कामकाजी संबंधों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. भूमि भवन के कार्यों को पूरा करेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा.

वृश्चिक - टीम वर्क के साथ साझीदारों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ने का प्रयासा होगा. साझा विषयों पर फोकस बना रहेगा. करियर व्यापार में उचित गति बनाए रखेंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. महत्वपूर्ण मामलों में अनुकूलता बढ़ेगी. मित्रता संवार पर रहेगी. सामूहिक प्रयत्न बेहतर होंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. अवसरों भुनाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में गति आएगी. दाम्पत्य में शुभता बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. जिम्मेदारियां को निभाएंगे. लाभ सुधार पर होगा. कार्यव्यवस्था संवरेगी. साझा मामले पक्ष में बनेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- हित संरक्षण में आगे रहेंगे. वित्तीय मामले बल पाएंगे. कामकाजी संबंधों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. भूमि भवन के कार्यों को पूरा करेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. व्यवस्था मजबूत होगी.

प्रेम मैत्री- घर मे हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. परिवार की खुशी का ख्याल रखेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. मिलकर सुखद समय बिताएंगे. रिश्तों में सुधार लाएंगे. अपनी बात कह सकेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता रखेंगे. पारिवारिक मामलों में बेहतर रहेंगे. संबंध घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्पष्टता रखेंगे. सहकारिता और तालमेल बना रहेगा. सेहत के प्रति लापरवाही से बचेंगे. सहकारिता की भावना संवरेगी. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. सहयोग बढ़ाएं.

