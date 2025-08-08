आज 08 अगस्त 2025 का वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope): वृश्चिक वालों का वित्तीय स्तर संवार पर बना रहेगा, ये है आपका लकी अंक

वृश्चिक - कामकाजी अनुभव का लाभ उठाएंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. साहस सक्रियता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में फोकस व तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक पक्ष संवार पाएगा. विविध गतिविधियों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. कार्यगति में तेजी आएगी. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संपर्क और सहकार बढ़ेगा. संकोच दूर होगा. बड़प्पन बनाए रखेंगे. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ सहयोग बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : मैजेंटा

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. पहल बढ़ाएं.



