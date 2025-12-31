scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 31 December 2025: जल्दबाजी न करें, किसी को उधार ना देने से बचें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 31 December 2025: कोई सरकारी काम जो लंबे समय से अटका हुआ है. उसके पूरी होने की उम्मीद बन सकती है. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना चाहिए.

धनु (Sagittarius):

Cards: Two of wands

किसी कार्य में कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं. इस समय इस सौदे को लेकर संतुष्ट नहीं है. तो जल्दबाजी न करें. पहले पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं. फिर आगे कोई कार्य करें. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है. नई नौकरी दूसरे शहर में हो सकती है. नईं जगह के बातें में कोई पूर्व जानकारी न होने से परेशान हो सकते है. कार्य शैली में बदलाव लाएं. जल्दबाजी और अधीरता के चलते कार्य न करें.

आपकी जरा सी भी लापरवाही कार्य की सफलता को असफलता में परिवर्तित कर सकती है. लंबे समय से विदेश में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है. किसी अच्छे संस्थान से उच्च शिक्षा की प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं.

इस बात से मित्रों और परिजनों का उत्साह बढ़ता नजर आएगा. परिवार में किसी मेहमान के आने से उत्साह बढ़ेगा. कोई सरकारी काम जो लंबे समय से अटका हुआ है. उसके पूरी होने की उम्मीद बन सकती है. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना चाहिए.

स्वास्थ्य: चेहरे पर किसी औषधि के दुष्परिणाम से धब्बे पड़ सकते हैं. इस स्थिति के समाधान के लिए चर्म रोग चिकित्सक से मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति पर अभिमान ना करें. इस समय किसी को उधार ना दें.

रिश्ते: पारिवारिक जीवन में किसी नए व्यक्ति के आगमन से काफी समस्याएं बढ़ सकती हैं. सामने वाले की गलत मंशा को पूरा न होने दें.

---- समाप्त ----
