Dhanu Tarot Rashifal 29 September 2025: आर्थिक संकट में आ सकते हैं, सेहत बिगड़ सकती है

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Tower

अचानक महसूस करेंगे कि किसी ने आपको आसमान से नीचे जमीन पर पटक दिया हो. कार्य क्षेत्र में किसी अफवाह के चलते आपको काफी बदनामी सहन करनी पड़ सकती है.यह अफवाह आपके किसी सहयोगी के साथ आपके अंतरंग संबंधों को लेकर हो सकती है.इस समय आप कार्य क्षेत्र में किसी भी सहयोगी से नजरे मिलाने में शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं.आप इस बात को जानने का प्रयास कर सकते हैं.कि इस बात को किसने लोगों के साथ साझा किया. अपने इस बात को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं किया था. अपने प्रिय पर इस बात को लेकर शक हो सकता है.कि जाने अनजाने में यह बात उसने अपने किसी करीबी मित्र के साथ साझा ना कर दी हो.इस समय उच्च अधिकारी आपको कार्यक्षेत्र से दूर जाने की सलाह दे सकते है. हो सकता है कि वह आपका स्थानांतरण किसी अन्य जगहों पर कर दें. जिसके चलते आप आर्थिक संकट में आ सकते हैं. इस बात का डर आपको सता रहा है.कि अपने परिजनों को आप किस तरह अपनी बेगुनाहों का सबूत दे सकेंगे.

स्वास्थ्य: पूरे व्यसनों में फंसकर अपने अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह बिगाड़ लिया है. चिकित्सक आपको इस बात की चेतावनी दे सकते हैं कि आप अपने जीवन से खिलवाड़ ना करें.

आर्थिक स्थिति: किसी बात को राज बना कर रखने के लिए आपका कोई सहयोगी आपको ब्लैकमेल कर सकता है.जिसके चलते वह बार-बार काफी बड़ी धनराशि की मांग करता आ रहा है.

रिश्ते: यदि किसी के साथ आप प्रेम करते हैं .तो अपने परिजनों तो उस प्रेम संबंध के बारे में अपने परिजनों को अवश्य बताएं.जिससे आगे चलकर गलतफहमियां ना हो.

