Dhanu Tarot Rashifal 29 December 2025: कमजोर महसूस करेंगे, धनराशि उपहार में मिल सकती हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Four of Pentacles

अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है.हो सकता हैं,कि लॉटरी या सट्टे से भी धन की प्राप्ति हो.अपने विरोधियों को अपनी कुशाग्र बुद्धि और नीति से हरा सकते है.अपनी व्यवहारकुशलता से कार्य क्षेत्र में अच्छा दबदबा बना सकते है.धन कमाने का लालच जोखिम भरे कार्यों को करा सकता है.आर्थिक नुकसान को देखते हुए जोखिम भरे कार्य से दूर रहना बेहतर होगा. पैसों का निवेश सोच समझकर इसी जगह पर करें.जहां नुकसान की गुंजाइश काफी कम हो.कुछ मित्र जुए या सट्टेबाजी की लत लगाने की कोशिश कर सकते है.

ऐसे लोगों से रिश्तों को खत्म करना बेहतर रहेगा.आर्थिक स्थिति को बेहतर के प्रयास जोर शोर से करेंगे.पैसों के पीछे भागते हुए जीवन में असंतोष को बढ़ा देना कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए. जीवनसाथी का अत्यधिक कंजूस होना परेशान कर सकता है.अपने जरूरी कार्यों के लिए किसी से पैसे मांगना आपको आहत कर सकता है.

स्वास्थ्य:इतना मानसिक तनाव सहन करना पड़ सकता हैं. कि खुद को बहुत कमजोर महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो रही हैं. कहीं से काफी बड़ी धनराशि उपहार में मिल सकती हैं.

रिश्ते: पैसों के पीछे दौड़ते हुए परिजनों से काफी दूर निकल आए हैं.इस समय रिश्तों को बचाने का प्रयास करना चाहिए.

