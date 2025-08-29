Dhanu Tarot Rashifal 29 August 2025: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Three of swords

यह समय आपके लिए चुनौती पूर्ण हो सकता है. स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है. आपको हृदय रोग या छाती के रोग का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंध में भी धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है. इन सभी स्थितियों से जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती हैं. समय खराब अवश्य है, पर सावधान रहने और धैर्य से काम करने से आप इस स्थिति से निकलने में कामयाब हो सकेंगे. यदि नौकरी में इस समय परेशानियां चल रही हैं. तो कोशिश करें कि अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूर्ण करें. हो सकता हैं, कि आपका कोई अधिकारी आपके साथ दुर्व्यवहार करें या अपमानजनक बात करें. इस समय किसी भी तरह का विरोध आपको नौकरी से बाहर कर देंगे. कुछ समय पश्चात स्थितियां थोड़ी बेहतर होती नजर आएंगी. इसलिए इस समय धैर्य, संयम और व्यवहार में नम्रता आपके लिए बेहतर साबित होगी . जल्द ही सामने वाला अपनी गलती की माफी स्वयं आपसे मांग लेगा.

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य को लेकर जरा भी लापरवाही न करें. यदि कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर आराम करने की आवश्यकता पड़े . तो वह भी जरूर करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को दी गई धनराशि वापस मिलने की संभावना खत्म हो सकती है. इस स्थिति में आपका आर्थिक पक्ष थोड़ी खराब हो सकता है.

रिश्ते: आपका गुस्सैल स्वभाव आपके प्रेम संबंध को खत्म कर सकता हैं. सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करें.

