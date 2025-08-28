Dhanu Tarot Rashifal 28 August 2025: धनु राशि वाले विचारों से भटक सकते हैं, दोगुना लाभ मिल सकता है

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Ace of wands

नए विचार और नई कार्य शैली. आपके लिए एक बेहतर भविष्य लेकर आ रही हैं. अपने विचारों को प्रगतिवादी सोच का बनाएं. ज्यादा मीठा बोलने वाले और बार बार मदद के लिए आगे आने वाले लोगों से सावधान रहें. ये लोग मौका मिलते ही आंखों से काजल चुरा लेते हैं, अर्थात समय आने पर धोखा दे सकते हैं. परिवार में किसी की साजिश के चलते कुछ समय से वातावरण खराब हो रहा था. इस समय जिन लोगों को आपके कार्य क्षेत्र में किसी परिवर्तन को लेट हुए देखा हैं. वो जल्द ही सारे नियम अपने अनुसार बदल सकते हैं. हो सकता हैं, कि नए नियम आपके अनुरूप न हों. फिर भी खुद को इस स्थिति में भी ढाल सकते हैं. अपने विचारों को भटकने से बचाएं. कुछ अच्छे विचार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं . इससे लोग आपके साथ कार्य करने में आगे बढ़कर आ सकते है. खुद को अकेला महसूस न करें. कई बार सफलता की राह जितनी सरल दिखाई देती हैं. उतनी नहीं होने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं. अपनी सारी हिम्मत और मनोबल जुटाकर आगे बढ़े. जल्द ही काफी लाभदायक असर प्राप्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं.

स्वास्थ्य: एक के बाद एक स्वास्थ्य समय आपको परेशान कर रही है. इससे बाहर निकलने के लिए किसी अनुभवी चिकित्सक के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व की किसी निवेश में दुगुना लाभ मिलने से मन खुश हैं. किसी के साथ लेनदेन न करें.

रिश्ते: आपकी बातों की कड़वाहट सामने वाले को चिढ़ा सकती. कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें.

