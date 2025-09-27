Dhanu Tarot Rashifal 27 September 2025: धनु राशि वालों को मिल सकता है पैसा, व्यर्थ के खर्च से बचें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Nine of cups

किसी करीबी व्यक्ति के प्रयासों से आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान मिल सकता है. इस समय आपके लिए एक छोटी सी मदद भी काफी अच्छा प्रतिफल देगी. कुछ ऐसी कामनाएं,जो कुछ समय से मन में बसी हुई थी. उनके पूरे होने की उम्मीद मन में हो सकती हैं. ऐसा महसूस कर सकते हैं. जैसे ईश्वर धीरे धीरे आपको आशीर्वादों की सौगात दे रहे हो. आप खुद को भाग्यशाली समझ सकते हैं . अचानक से कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा अवसर आपको मिल सकता हैं. जो आपके लिए आगे बढ़ने के कार्य रास्ते लेकर आ रहा है. कुछ नए लोग,नई परिस्थितियों और नए विभाग में कार्य करने का मौका मिल सकता है. जिससे आप पहले सर्वदा अपरिचित रहे हैं. ऐसी स्थिति में थोड़ा डर लग सकता हैं. अपने कार्यों से दूसरे लोगों का सहयोग कर सकते है. अपने सुख की चाहत में इतने स्वार्थी न हो जाए. कि दूसरे लोगों के दुःख को नजरंदाज कर दें. अपने व्यवहार में हमेशा सहजता और नम्रता बनाए रखें. जरूरत पड़ने पर दूसरों की उचित मदद जरूर करें.

स्वास्थ्य: बार बार बुखार आना कोई सामान्य स्वास्थ्य समस्या नहीं हैं. चिकित्सक की इस बात से मन आशंकित हो सकता हैं. कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह मान सकते है.

आर्थिक स्थिति: किसी को पैसा देते समय अपने तय समय सीमा पर वापस करने की बात की थी. आपको पैसा समय से पहले ही मिल जाएगा. ऐसा आप महसूस कर रहे हैं.

रिश्ते: प्रिय के परिवार में कोई दु:खद स्थिति बन सकती हैं. जिसके चलते आप सामने वाले के परिवार को सांत्वना दे सकते हैं.

