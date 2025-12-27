scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 27 December 2025: गलत संगत से दूर रहें, खानपान में सुधार लाएं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 27 December 2025: करीबी व्यक्ति की मदद से नई नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे.अत्यधिक सफलता की चाह में कार्य के बीच आराम नहीं करने से बीमार हो सकते है.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Nine of wands
आत्मविश्वास में वृद्धि करें.कार्यों की विफलता का डर दिमाग से निकालें.जो होगा,उसका सामना शांति से करें.अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें.दूसरे लोगों आपकी काबिलियत और योग्यता से प्रभावित हो सकते हैं.अपने किए फैसलों पर दृढ़ता दिखाएं.किसी को आपके ऊपर हावी न होने दें.यदि कोई बार बार आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा हैं.तो उससे दूरी बनाएं.करीबी व्यक्ति की मदद से नई नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे.अत्यधिक सफलता की चाह में कार्य के बीच आराम नहीं करने से बीमार हो सकते है.

कार्य के साथ आराम भी आवश्यक है.इस बात का ध्यान जरूर रखें.जीवनसाथी का बर्ताव आपके व्यवसायिक रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है.नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी.अच्छी वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं.किसी नए स्थान पर प्रस्थान का विचार बना सकते है.उच्च अधिकारी से हुआ विवाद आपके कार्यों  में रुकावट ला सकते हैं.
इस तरह की गलती में सुधार कर सकते है.व्यवहार की नम्रता आगे के लिए अच्छे अवसर प्राप्त के मौके बना सकती हैं.गलत संगत से दूर रहें.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं.अत्यधिक मीठी चीजों के सेवन से परहेज रखें.

सम्बंधित ख़बरें

व्यर्थ खर्च न करें,स्वयं पर विश्वास रखेंगे
पदोन्नति मिल सकती है, परिश्रम करेंगे
लक्ष्य से न भटके, उम्मीदें पूरी होगी
कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा,समझदारी दिखाएं
खर्चों को नियंत्रित करें, धन निवेश ना करें

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास सफल होंगे.कुछ नए धन कमाने से स्त्रोत ढूंढने के प्रयास करेंगे.

रिश्ते: पिता के साथ रिश्ते में सुधार आ सकता है.परिजनों के साथ कही घूमने की योजना बना सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement