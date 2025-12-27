Dhanu Tarot Rashifal 27 December 2025: गलत संगत से दूर रहें, खानपान में सुधार लाएं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Nine of wands

आत्मविश्वास में वृद्धि करें.कार्यों की विफलता का डर दिमाग से निकालें.जो होगा,उसका सामना शांति से करें.अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें.दूसरे लोगों आपकी काबिलियत और योग्यता से प्रभावित हो सकते हैं.अपने किए फैसलों पर दृढ़ता दिखाएं.किसी को आपके ऊपर हावी न होने दें.यदि कोई बार बार आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा हैं.तो उससे दूरी बनाएं.करीबी व्यक्ति की मदद से नई नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे.अत्यधिक सफलता की चाह में कार्य के बीच आराम नहीं करने से बीमार हो सकते है.

और पढ़ें

कार्य के साथ आराम भी आवश्यक है.इस बात का ध्यान जरूर रखें.जीवनसाथी का बर्ताव आपके व्यवसायिक रिश्तों पर गलत असर डाल सकता है.नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी.अच्छी वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं.किसी नए स्थान पर प्रस्थान का विचार बना सकते है.उच्च अधिकारी से हुआ विवाद आपके कार्यों में रुकावट ला सकते हैं.

इस तरह की गलती में सुधार कर सकते है.व्यवहार की नम्रता आगे के लिए अच्छे अवसर प्राप्त के मौके बना सकती हैं.गलत संगत से दूर रहें.

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं.अत्यधिक मीठी चीजों के सेवन से परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयास सफल होंगे.कुछ नए धन कमाने से स्त्रोत ढूंढने के प्रयास करेंगे.

रिश्ते: पिता के साथ रिश्ते में सुधार आ सकता है.परिजनों के साथ कही घूमने की योजना बना सकते हैं.

---- समाप्त ----