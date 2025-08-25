scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 25 August 2025: धनु राशि वाले धैर्य और संयम से आगे बढ़ेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 25 August 2025: आपकी सफलता और मेहनत सामने वालों को आपके साथ होने का प्रमाण खुद-ब-खुद दे देगी. बेकार की गहमागहमी आपके व्यक्तित्व पर सवाल उठा सकती है. धैर्य और संयम के साथ चल रही स्थितियों का सामना कर खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-

Cards:-The Moon

इस समय किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं होने से मन विचलित हो सकता हैं. कार्य क्षेत्र में आपकी योजना किसी और को सौंपी जा सकती हैं. अपने व्यक्तिगत जीवन में चल रही परेशानियों के चलते आपका मन कार्यों से हट सकता हैं. इससे आपको काफी परेशानी महसूस हो सकती है. कुछ कुछ समय इन सभी परेशानियों से दूर किसी शांत जगह पर जा सकते हैं. अपने मन की शांति को वापस लाने और जीवन में पुनः ऊर्जा और जोश लाने के लिए थोड़ा समय सभी चीजों से दूर होना जरूरी लग सकता है. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं. आपके कार्यों की सफलता कुछ लोगों को आपके खिलाफ कर सकती है. हो सकता हैं, कि वह आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैला दें. इस समय इन बातों का जवाब देने की जगह अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें. आपकी सफलता और मेहनत सामने वालों को आपके साथ होने का प्रमाण खुद-ब-खुद दे देगी. बेकार की गहमागहमी आपके व्यक्तित्व पर सवाल उठा सकती है. धैर्य और संयम के साथ चल रही स्थितियों का सामना कर खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को वापस मिलेगा उधार दिया पैसा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें 
तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेनदेन से बचें 
कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, सेहत का ख्याल रखें 
सिंह राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कर्क राशि वाले खर्चों को सीमित करें, सावधान रहें 
Advertisement

स्वास्थ्य: अपने पर तो वजन पर काबू पाने के प्रयास कर सकते हैं. आपको विश्वास है, जल्द ही आप अपने वजन पर नियंत्रण पा लेंगे.

आर्थिक स्थिति: किसी करीबी व्यक्ति के साथ संपत्ति को खरीदने की योजना बना सकते हैं. दोनों इस संपत्ति को साझेदारी में खरीदने की इच्छा रखते हैं.

रिश्ते:दादी के पुराने मित्रों से मिलने उनके गांव जा सकते हैं. पुराने लोगों के साथ मिलना आपको आनंदित कर सकता हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement