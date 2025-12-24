scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 24 December 2025: आर्थिक लाभ होगा, अतीत की यादों से बाहर निकलें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 24 December 2025: किसी करीबी व्यक्ति के साथ लंबे समय बाद मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा. अतीत की यादों से बाहर निकाल कर संबंधों में मधुर बनाने का प्रयास कीजिए.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Ace of Cups 

नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है.परिजनों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे.किसी करीबी व्यक्ति के साथ लंबे समय बाद मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा. कोई ऐसी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है.जो लंबे समय से मन में दबी हुई थी.कार्य क्षेत्र की कुछ  समस्याओं के समाधान को लेकर परेशान हो सकते हैं.सही और गलत के बीच खुद को उलझा हुआ पा सकते है. करीबी मित्रों के बीच चल रही अनबन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे.जीवनसाथी की कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है.अपने आसपास के वातावरण से सजग रहे.इस समय ज्यादा शोर मचाने की जगह धैर्य से चीजों को समझे. कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.कुछ पुराने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.प्रतियोगी परीक्षा में अपने परिणाम को लेकर चिंतित हो सकते हैं.आपकी सफलता निश्चित है. इस बात का विश्वास रखें. नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है.अतीत की यादों से बाहर निकाल कर संबंधों में मधुर बनाने का प्रयास कीजिए. अपने रूखे और क्रोधित स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं.यदि पूर्व का कोई सम्बन्ध टूटा हुआ हैं.तो स्वयं रिश्ते को सुधारने की पहल करें.दूसरों से इस अपेक्षा को न करें.

स्वास्थ्य: लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याएं चली आ रही हैं.अब इसमें सुधार आ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता हैं. किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार न दें.

रिश्ते: किसी नए व्यक्ति के आने से परिवार में अशांति हो सकती है.

