Dhanu Tarot Rashifal 23 December 2025: दिखावे में ना पड़ें, रिश्ते में दूरी आ सकती है

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Magician

नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे. कुछ स्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. जल्दबाजी में निर्णय लेने या जोखिम उठाने से बचे. कार्य क्षेत्र में कुछ योजनाएं सफल होंगी. व्यवसाय में बड़े निवेश से बचे. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. पुराने मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ सकता है. कार्य क्षेत्र में दवाब की बजाय सहजता से काम लेना फायदेमंद होगा. आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करें. बल की बजाय बुद्धि का प्रयोग कार्यों को आसानी से पूरा करने में सहायक होगा. वित्तीय मामलों में कुछ कठिनाइयां आ सकती है.

साम,दाम,दंड और भेद से कार्यों में आई चुनौतियों को पूरा करें. कोई बड़े चमत्कार की उम्मीद न करें. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे. कुछ पुरानी परेशानियों का समाधान मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है. इस समय की गई मेहनत जल्द ही अच्छे परिणाम लेकर आएगी. किसी बड़ी खरीदारी से बचकर रहें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मौसम में हो रहे बदलाव बीमार कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: पैसों को दूसरे की होड़ में खर्च न करें. जल्द ही किसी कार्य के लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ सकती है.

रिश्ते: नए रिश्ते सोच समझकर बनाएं. प्रिय के साथ रिश्ते में दूरी आ सकती हैं.

