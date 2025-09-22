Dhanu Tarot Rashifal 22 September 2025: धनु राशि वालों का दिन रहेगा चिंताभरा, सेहत का रखें खास ख्याल

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The High priestess

अपने मन के विचारों को नियंत्रित और स्थिर कीजिए. अस्थिर विचारों से किया गए काम पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं. हो सकता हैं, की जीवन की आपाधापी में आप इतने व्यस्त हो गए हैं. कि आप स्वयं के लिए भी समय नहीं निकल पा रहे हैं. इस समय खुद को थोड़ा शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम देने की आवश्यकता पड़ सकती है. यदि आपकी आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि है तो कुछ समय मन की शांति के लिए आप खुद को आध्यात्म से जोड़ सकते हैं. कार्य क्षेत्र का वातावरण अचानक से काफी पक्षपात पूर्ण होने लगा है. जिसके चलते उच्च अधिकारी गण अपने ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति करने पर विचार कर रहे हैं. जो उनकी चाटुकारता करते रहते हैं. जिसके चलते वह लोग जो कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों की को सफल बनाते आए हैं. उनको पदोन्नति मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं. इस बात से मन में चिंता से भरा हुआ है. हालांकि आप इस कार्य नीति से काफी द्रवित है. लेकिन फिर भी आप अपनी व्याकुलता या गुस्सा अन्य लोगों के समक्ष नहीं लाना चाहते हैं.

स्वास्थ्य: बढ़ती उम्र में हल्के फुल्के व्यायाम आपको ऊर्जावान और जोशीला बनाए रखने सहायक रहेंगे. साथ ही दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति: कुछ समय से थोड़ी आर्थिक परेशानी महसूस कर रहे हैं. इसका कारण जानने का प्रयास करें.

रिश्ते: कोई भी रिश्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं होता हैं. कि आप अपने आत्मसम्मान को उसके आगे झुका दें.

