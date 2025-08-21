scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 21 August 2025: धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: यदि कोई कार्य आपकी जिंदगी के कारण रुका हुआ है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए. अति दृढ़ता किसी चीज को पूरा करने में नुकसान पहुंचा सकती है.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Ace of swords 

किसी कार्य को पूरे जोश के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं.  शीघ्र ही आपको इसमें सफलता मिलती नजर आएगी. पूर्व की नकारात्मकता से बाहर आकर अब विचारों में सकारात्मकता नजर आ रही है.  अपनी पूरी शक्ति से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में जुट जाइए.  हो सकता हैं, कि आपको कुछ सख्त फैसले लेने पड़े . यदि एक बार आप इस कार्य को करने में सफल हो गए.  तो इसके परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे. यदि कोई कार्य आपकी जिंदगी के कारण रुका हुआ है तो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए. अति दृढ़ता किसी चीज को पूरा करने में नुकसान पहुंचा सकती है. किसी भी स्थिति में फैसला आपके पक्ष में ही आना चाहिए. हो सकता हैं, इस समय आपकी भावनाएं काफी उफान पर हो.  सुख और दुख दोनों की तीव्रता इतनी अधिक हो रही है. कि तत्काल फैसला करना आवश्यक होगा.  किसी नई नौकरी की प्राप्ति का संदेश शीघ्र मिलता नजर आ रहा है.  कुछ नए व्यक्तियों से मुलाकात भविष्य में अच्छे प्रतिफल के रूप में सामने आ सकती है.  कहीं यात्रा पर जाने की संभावना बन रही है.  यह यात्रा आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित होगी.  इस समय आपको अपनी शक्ति का प्रयोग काफी नुकसानदायक साबित होगा. 

स्वास्थ्य : किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से शीघ्र ही निजात मिल सकता है.  वाहन चलाते समय सावधानी रखें. हाथ में चोट लगने की संभावना बन रही है. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आ रही है. अचानक से कहीं से पुरुस्कार या लॉटरी के रूप में अच्छी खासी धनराशि प्राप्त हो सकती हैं. 

रिश्ते: काफी समय से किसी रिश्ते में अनबन चल रही थी.  जो समाप्त होती नजर आएगी.  किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी संभव है. 

