Dhanu Tarot Rashifal 20 October 2025: धनु राशि वालों को परेशान कर सकती है कोई समस्या, मान-सम्मान में आएगी कमी

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of swords

इस समय आप किसी ऐसी चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं. जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं. इस समस्या से तत्काल बाहर आना अभी नामुमकिन सा लग सकता है. किसी पर अतिविश्वास के चलते आपने अपनी कुछ निजी बातें उस व्यक्ति से साझा कर सकते हैं. जिसका फायदा वह अपने लाभ के लिए उठा सकता है. वह आपको इस बात के लिए चेतावनी दे सकता हैं. कि यदि आप उसके बताए हुए कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे. तो वह आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर देगा. इस बात को लेकर आप काफी चिंतित हो सकते हैं. क्योंकि आप जानते हैं कि उन बातों के कारण आप न केवल आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आएगी. साथ ही आप सभी लोगों की नजरों से गिर भी सकते हैं. इस स्थिति में आप अपने किसी मित्र की सहायता ले सकते हैं. यदि आप उसके सामने पूरी सच्चाई रखेंगे. तो वो आपको इस समस्या से बाहर निकलने का प्रयास कर सकता है. इस समस्या से बाहर निकालने के लिए हिम्मत आपको अपने अंदर से जुटाना होगी. डर के साए में रहकर आप इस समस्या से बाहर नहीं निकाल पाएंगे. हो सकता हैं,कि आपको इससे बाहर निकलते समय थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य हो. किंतु आप आगे भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाएंगे. सामने वाले के नापाक इरादों को कामयाब न होने दें. अपने अंदर साहस और हिम्मत को पैदा कीजिए और आंखों पर पड़ी डर की पट्टी को उतार दीजिए. साथ ही आगे के लिए इस बात की सावधानी रखें. कि किसी के साथ भी अपनी निजी या व्यक्तिगत बातों को साझा न करें.

स्वास्थ्य: कुछ समय से नाक से खून आने की समस्या बढ़ती जा रही है. इस समस्या के चलते चिकित्सक आपको कुछ जरूरी जांचे करवाने का परामर्श दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी व्यक्ति पर विश्वास के चलते अपने एक बड़ी धनराशि उसकी जरूरत के समय उधार दी थी. अचानक से वह व्यक्ति आपके पैसे लेकर भाग सकता है.

रिश्ते: यदि कोई मित्र या सहयोगी किसी कार्य को करने के लिए आप पर दबाव बनाता हैं. तो उसके साथ अपने संबंधों पर पुनःविचार करें.

---- समाप्त ----