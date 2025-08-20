scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 20 August 2025: नई दोस्ती बन सकती है, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे,जो आपके व्यवसाय में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. इस नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात जल्द ही घनिष्ठता में परिवर्तित हो जायेगी.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Knight of swords

बीते हुए समय ने आपको काफी अच्छी ओर बुरी यादें दी है. इन यादों से बाहर निकलकर कुछ बेहतर करने की शुरुआत कर सकते है.आगे जीवन में सिर्फ अच्छी यादें ही मिले.इस बात की कोशिश करेंगे.अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कर सकेंगे. समय के साथ अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते है. सोच को पहले से अधिक  सकारात्मक बनाएंगे.किसी नए कार्य का प्रस्ताव की अनुमति प्राप्ति में आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे. इस  कार्य में  जोखिम जरूर है,लेकिन कार्य की सफलता से आगे  काफी अच्छे अवसर प्राप्त होने की राह खोलती जायेगी. आपका कोई मित्र काफी समय बाद आपसे कही दूर से मिलने आ सकता है. आपके लिए वो एक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है. आप काफी समय से कहीं बाहर  बसने की चाह रखते आए है. अब आपकी यह इच्छा पूरी होने की संभावना बन सकती है. आपने किसी नए मकान को खरीदने के प्रयास शुरू कर दिए है.जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे,जो आपके व्यवसाय में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. इस नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात जल्द ही घनिष्ठता में परिवर्तित हो जायेगी.

सम्बंधित ख़बरें

शारीरिक पीड़ा में आराम मिल सकता है, विवाह बंधन में बंध सकते है 
संतान प्राप्ति की चाहत पूरी हो सकती है, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है 
दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल सकता है, चोट कर सकती है परेशान 
चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं, पिता से मिल सकती है आर्थिक मदद 
धन को सही जगह निवेश कर सकते हैं, बिगड़ते रिश्ते सुधरेंगे 
Advertisement

स्वास्थ्य : किसी बड़े स्वास्थ्य समस्या की आशंका से मन पर विचलित हो रहा है. सही चिकित्सीय परामर्श से इस डर को दूर कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से कुछ धन कमाने के नए स्रोत खुलती नजर आ सकते हैं. सामाजिक सेवा के कार्य में धन से सहायता कर सकते है. 

रिश्ते : व्यावसायिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को अलग रखने का प्रयास करें. परिजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement