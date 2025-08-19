Dhanu Tarot Rashifal 19 August 2025: अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें, मन को शांति और सुकून मिल सकता है

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Nine of cups

शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं.कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी होती नज़र आएगी.संतान सुख की प्राप्ति हो सकती हैं.प्रिय से विवाह के लिए दोनों के परिजन मान सकते हैं.कार्य क्षेत्र में आया कोई नया अधिकारी आपको पदोन्नति का अवसर दे सकता हैं.नए विभाग और नए कार्यभार की प्राप्ति हो सकती हैं.नए स्थान पर जाकर अपने व्यवसाय को शुरू करने की सोच मन में बन सकती हैं.आपके कठोर परिश्रम का फल आपको मिल सकता हैं.अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से पूरा करें.बेइमानी या लापरवाही कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं.और आने वाले अवसर से वंचित हो सकते हैं.कार्यों में प्राप्त सफलता को अपना अधिकार न मान लें.आपका अहंकार आपको लोगों से दूर कर सकता हैं.दूसरों के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करें. अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें.इससे आपके मन को शांति और सुकून मिल सकता हैं.

स्वास्थ्य:लंबे समय से खांसी हो रही हैं.चिकित्सक ने कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से धन प्राप्ति हो सकती हैं.इस धन का सदुपयोग करें,व्यर्थ में अपने खर्चे न बढ़ाएं.

रिश्ते: विवाह प्रस्ताव मिल सकता हैं.सामने वाला आपके मनचाहे जीवनसाथी की कल्पना पर खरा उतर सकता हैं.



---- समाप्त ----