Dhanu Tarot Rashifal 15 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

धनु (Sagittarius)

Cards:- King of wands

कुछ लोग कभी भी बाहर की दिशा में नहीं रहते बल्कि अपने बहाने की दिशा स्वयं तय करते हैं आप भी इसी तरह का व्यक्तित्व रखते आए हैं इस समय आपको अपने अंदर आत्मविश्वास को एकत्र करना चाहिए. और अपने लिए गए सभी फैसलों पर दृढ़ता दिखाने का साहस रखना चाहिए. जल्द ही कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं. जो आपके जीवन की दिशा को अपने हिसाब से बदलने का प्रयास करेंगे. अगर आप अत्यधिक सफलता की चाह में अधिक परिश्रम कर रहे हैं. तो आप बीमार पड़ सकते हैं. इस समय आपको भी थोड़ा आराम करने की आवश्यकता है. यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो किसी वरिष्ठ पुरुष के सहयोग से आपको बनाने को नौकरी मिल सकती है यह वरिष्ठ पुरुष आपके गुरु,सगे संबंधी अथवा कोई अन्य हो सकते हैं. पर यह बाहर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की तबीयत सारे परिवार का माहौल दु:खद कर सकती हैं. अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखने के कारण आप उच्च अधिकारियों को नाराज कर सकते हैं. जिससे आपकी नौकरी पर संकट आने की संभावना बन रही है.

Advertisement

स्वास्थ्य: ऊंचाई पर चढ़ते समय पांव में मोच आ सकती है. चिकित्सक ने कुछ समय आराम से रहने की सलाह दी है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की के सामान्य हो सकती हैं. परिवार में संपत्ति को लेकर बढ़ता विवाद आर्थिक नुकसान में डाल सकता है.

रिश्ते: संतान की उच्च शिक्षा के लिए चिंतित हो सकते हैं. विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की उसकी चाह पूरी करेंगे.

---- समाप्त ----