Dhanu Tarot Rashifal 15 October 2025: व्यवहार में नम्रता बनाएं, एलर्जी हो सकती है

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Three of swords



जीवनसाथी के व्यवहार में आप इस समय काफी परिवर्तन देख रहे हैं.सामने वाला आपकी बातों को नजर अंदाज कर सकता हैं.जरा सी भी बात आपके बीच अनबन का कारण बन सकती हैं.इस बात को लेकर मन शंकित हो सकता हैं .आपको यह आपको यह जानकारी किसी से प्राप्त हो सकती है.कि आपके और जीवनसाथी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का आगमन हो चुका है.जो आप दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ा रहा हैं.यह बात आपके दिल को चोट पहुंचा सकती है.अपने परिजनों से लड़कर आपने अपने प्रेम संबंध को विवाह में संबंध में परिवर्तित किया था.किसी भी स्थिति में आपने कभी भी सामने वाले का अनादर नहीं किया है.अब अचानक से उत्पन्न हुई यह परिस्थितियों आपके मन को काफी विचलित कर रही हैं.

कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भी आपके उच्च अधिकारियों से प्रशंसा नहीं मिल रही है.जिसके चलते आपका मनोबल कमजोर हो सकता है.समय प्रतिकूल है परिस्थितियों आपको कमजोर ऐसी परिस्थितियों निर्मित हो सकती हैं.जो आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में कमजोर बना दें.इस समय अपने मनोबल और आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखें.जल्द ही आप सभी परिस्थितियों से खुद को सफलतापूर्वक बाहर आता हुआ देखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी बनाए रखें.किसीभी ऐसी चीज का सेवन न करें.जिससे आपको एलर्जी हो.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी भी तरह का धन संबंधी हिंदी ना करें आपको उस राशि के वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं.

रिश्ते: किसी भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यदि आप अपने व्यवहार में नम्रता बनाए रखते हैं.तो परिणाम ज्यादा अच्छे नजर आएंगे.



---- समाप्त ----