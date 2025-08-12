scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 12 August 2025: धन कमाने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, फिजूलखर्ची परेशानी बढ़ा सकती है

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 12 August 2025: बात बात में गुस्सा न करें.वाणी पर संयम रखें.स्वयं के निर्णयों पर भरोसा रखें.दूसरों की बातों को सुनना चाहिए.पर उन पर कितना अमल करना है.इसका निर्णय आपके ऊपर है.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards:- Two of Swords

कई बार जीवन में सही निर्णय ले पाना काफी मुश्किल भरा हो सकता है.जैसा कि आप अभी महसूस कर रहे है.किसी बात को लेकर लिया गया फैसला इतनी जल्दबाजी में करना पड़ सकता हैं.कि उसके आगे आने वाले परिणामों पर विचार ही नहीं कर पाए.अब इस फैसले की सफलता को लेकर दुविधा बनी हुई है.सामने वाले के बार बार जोर देने की वजह से आपको इतनी जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेने पड़े.किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए कुछ नए बदलाव लाने की जरूरत महसूस कर सकते हैं.अपने सहयोगियों के साथ किसी नए स्थान की यात्रा कार्य के लिए नई योजना बनाने के लिए कर सकते है.मन में किसी बात को लेकर काफी द्वंद बना हुआ है.अपने अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करें.सही गलत का  फैसला करने के लिए मन की बातों को समझना आवश्यक है.जीवनसाथी के साथ किसी नए स्थान पर जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है.नौकरी की तलाश भी पूरी हो चली है.ये समय विचारों और बातों पर नियंत्रण रखने का है.बात बात में गुस्सा न करें.वाणी पर संयम रखें.स्वयं के निर्णयों पर भरोसा रखें.दूसरों की बातों को सुनना चाहिए.पर उन पर कितना अमल करना है.इसका निर्णय आपके ऊपर है.

स्वास्थ्य: पेट के निचले हिस्से में बार बार टीस सी महसूस कर सकते है.अगर ज्यादा दर्द महसूस करें तो स्वयं किसी भी औषधि का सेवन बिना चिकित्सक की सलाह के न करें.

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छे अवसर धन कमाने के प्राप्त कर सकते है.जीवनसाथी की फिजूलखर्ची परेशानी बढ़ा सकती है.

रिश्ते:परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे.किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर विचार कर रहे है.

