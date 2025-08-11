scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 11 August 2025: आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी है, धन निवेश का मिलेगा फायदा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 11 August 2025: जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है.आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल आपको मिल सकता है.अपने पूर्व के स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर अपने जीवन को अच्छी शुरुआत करने का प्रयास कर सकते है.पूर्व की परिस्थितियों और लोगों से इतने परेशान हो गए थे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-

Cards:- judgement 

जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है.आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल आपको मिल सकता है.अपने पूर्व के स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर अपने जीवन को अच्छी शुरुआत करने का प्रयास कर सकते है.पूर्व की परिस्थितियों और लोगों से इतने परेशान हो गए थे. कि उस जगह को छोड़कर जा सकते है.पुरानी गलतियों को ना कोसते रहे.बल्कि खुले दिल और दिमाग से सही निर्णय लें.यदि किसी विवाद में पड़े हुए है.तो उसको समय रहते सुलझाना बेहतर रहेगा.अन्यथा उसके कारण आपको काफी नुकसान हो सकता है.किसी सहयोगी की ईर्ष्या के कारण आपके कार्य में काफी बाधाएं आ सकती है.ये समय क्रोध का नही बल्कि कृतज्ञता का है.दूसरों की गलतियों पर उन्हें सजा ना देने की जगह उन्हें माफ कर दूसरा मौका दीजिए.परिवार में किसी बात को लेकर कुछ उथल पुथल चल रही है.किसी नए व्यक्ति के आगमन से माहौल काफी बदलता नजर आ रहा है.किसी बात को लेकर काफी चिंता बनी हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

किसी को बिना लिखापढ़ी के उधार न दें, मित्र से हो सकती है मुलाकात 
व्यवसाय को आगे ले जाने के प्रयास सफल हो सकते हैं, आर्थिक लाभ मिल सकेगा 
पदोन्नति मिलेगी, परिजनों के लिए उपहार ले सकते हैं 
दयालुता आपको हानि पहुंचा सकती है,लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें 
किसी कार्य में थोड़ी आर्थिक हानि सहन करना पड़ सकती है  
Advertisement

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है.पूर्व की किसी स्वास्थ्य समस्या के दुबारा उभर आने के कारण काफी तकलीफ हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी है. पूर्व में किए गए धन निवेश से अच्छा प्रतिफल प्राप्त होने जा रहा है.

रिश्ते: प्रिय के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो रहा है.अपने मित्र की सलाह से इस स्थिति से बाहर आयेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement