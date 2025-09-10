scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 10 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 10 September 2025: किसी मित्र का सहयोग किसी नए कार्य या व्यवसाय को शुरू करने में मदद करेगा. जो भी आपके पास हैं . उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे. जो भी कुछ आपके पास है.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards :- Five of cups

व्यवसाय में साझेदार ने काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया हैं. धन की हेरा फेरी के साथ इस तरह का विश्वासघात आपको अंदर से तोड़ सकता हैं. इस सदमे से खुद को उभारने के लिए काफी प्रयास कर रहे है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जल्द ही इस परेशानी का हल ढूंढने में सहायक रह सकती है. उस व्यक्ति का मार्गदर्शन व्यवसाय को वापस गति देने और आर्थिक स्थिति को सामान्य करने में मदद करेगा. लोगों पर शक करने की आदत के चलते अकेलापन महसूस कर सकते है. कार्य क्षेत्र में भी सहयोगियों के साथ रूखा व्यवहार सबसे दूर रखता है. व्यवहार और सोच में बदलाव जीवन को बेहतर बनाने में सहायक रह सकता हैं. पैसों को लेकर बनी हुई चिंता धीरे धीरे समाप्त होती नजर आ सकती है. किसी मित्र का सहयोग किसी नए कार्य या व्यवसाय को शुरू करने में मदद करेगा. जो भी आपके पास हैं . उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे. जो भी कुछ आपके पास है. उसमें खुश रहना मन को सुकून और शांति देगा.

स्वास्थ्य :अनिद्रा की परेशानी से घिर सकते है. सिर पर चोट लगने से बचाव करना आवश्यक है. छोटी मोटी दुर्घटना होने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक परेशानियों में खुद को घिरा हुआ महसूस कर सकते है. उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. पैसों की तंगी को लेकर मन परेशान रहेगा.

रिश्ते : वैवाहिक जीवन में काफी गलतफहमियां पैदा हो गई है. संबंध विच्छेद की नौबत आ सकती है. दोनों के परिजन इस फैसले से संतुष्ट नहीं है. एक जोरदार प्रयास कर सकते है. ताकि रिश्ता बच सके.

