scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 10 October 2025: धनु राशि वालों को प्राप्त हो सकती है नई नौकरी, खर्चो में हो सकती है वृद्धि

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: किसी नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना भी मिल सकती है.  इस समय कार्य क्षेत्र में आपको बिल्कुल सजग और चौकन्ने रहने की जरूरत है.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Ace of swords

आपकी लोगों पर पैनी दृष्टि सामने वाले के विचारों को भांपने की क्षमता रखती है.  सामने वाला व्यक्ति किस उधेड़बुन में लगा हुआ हैं. इस बात को आप शीघ्र भांप जाते हैं.  इस योग्यता के चलते आप किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच रहे हैं.  जिसमें आप लोगों की परेशानियां को समझ कर उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे. साथ ही उनको आगे भविष्य में जिस कार्य को करना उनके लिए बेहतर होगा से भी अवगत करा सकते हैं.  आप अपने इस व्यवसाय की योजना को अपने करीबी मित्र के साथ साझा करेंगे. ये भी संभव हैं, कि वह आपके इस कार्य में आपका साथ देने को तैयार हो जाए.  किसी नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना भी मिल सकती है.  इस समय कार्य क्षेत्र में आपको बिल्कुल सजग और चौकन्ने रहने की जरूरत है. जल्द ही कुछ ऐसी रूकावटों का सामना करना पड़ सकता हैं. जिसके लिए खुद को पूरी तरह सक्षम  बनाने की तैयारी कर रहे हैं.  इस समय भावनाओं को दरकिनार कर अपनी सोच समझ से इन सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है.  कुछ फैसले भी लेने पड़ सकते हैं. जिनका असर आगे चलकर आपके कार्यों की सफलता पर पड़ेगा.  फैसले लेते समय इस बात की अवश्य ध्यान रखें. कि आप सोच समझ कर सही फैसले लें.  दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले न लें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: मौसम का बदलाव आपके शरीर में खुजली उत्पन्न कर सकता है.  इसके चलते किसी अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक वालों की हर इच्छा होगी पूरी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी, सेहत का रखें ख्याल 
कन्या राशि वालों को कठिनाइयों का करना पड़ सकता है सामना, धन की होगी प्राप्ति 
सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, कार्यक्षेत्र में रहेंगे सहयोगी 
कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल 

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से पुरस्कार स्वरूप या लॉटरी जीतने से एक बड़ी धनराशि आपको मिल सकती हैं. इस धन राशि का कुछ हिस्सा आप परिवार के साथ खरीदारी पर खर्च कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement